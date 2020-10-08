"Наш край" показал, в каких условиях лечат больных COVID-19 в Николаевской области

Председатель партии "Наш край" в Николаевской области Юрий Кормышкин показал, в каких условиях лечат больных COVID-19. Он также обратился к и.о. председателя ОГА Татьяне Стахевич из-за того, что ему запретили ремонтировать 3 инфекционное отделение Областного центра лечения инфекционных заболеваний и продемонстрировал соответствующее письмо.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

"Что вы делаете? Мы из бюджета как бизнес не берем ни гривны. И наоборот, каждый из вас приезжайте в выходной день и помогите перенести доску, или еще что-то. Это же не в рекомендациях писать - запретить ремонт. Коровы и свиньи живут в лучших условиях, чем вы предлагаете людям которые болеют COVID-19", - подчеркнул Кормышкин.

Также он напомнил о давлении через ремонт на.в. директора Областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлану Федорову за то, что в отделении начался ремонт.

В свою очередь, "Наш край", в программе "12 шагов для развития родного края", выступает за качественную и повсеместно доступную медицину.

"Covid-19 продемонстрировал полную несостоятельность отечественной медицины бороться с такими масштабными эпидемиями. Система здравоохранения призвана обеспечить предоставление качественных медицинских услуг жителям общины. Ключевые задачи системы здравоохранения в общине - доступность, качество, срочность. Мы будем предоставлять лучшие социальные условия для привлечения в общины квалифицированных медиков. Мы будем инициировать областные специализированные медицинские программы, в том числе с привлечением благотворительных фондов", - отмечается в программе партии.

Напомним, в Украине за сутки зафиксировали 5 397 новых случаев коронавируса. Это впервые с начала пандемии, когда число новых заболеваний превысило 5 тысяч.

Больше всего новых случаев подтвердили в Харьковской (+576) области, Киеве (+422), Одесской (+367), Сумской (+312) и Днепропетровской (+306) областях.