"Наш край" назвал свидетельством непрофессионализма власти расходы из Фонда борьбы с COVID-19

Из-за отсутствия стратегических действий и ошибок в борьбе с распространением коронавируса в стране, власть теряет контроль над эпидемией и наказывает невиновных.

Об этом заявив сопредседатель партии "Наш край" Александр Мазурчак, передает пресс-служба политсилы.

"Из-за отсутствия стратегических действий, власть начала терять контроль над распространением коронавируса. За все время карантина она бросается из одной крайности в другую: меняет систему оценки опасности, закрывает и открывает границы, то объявляет вторую волну, то продолжает первую. Фонд, который был создан на борьбу с ковидом, "пустили по ветру", а не на конкретную борьбу с пандемией. В итоге власть начала наказывать невинных за свои ошибки в борьбе с ковидом", - заявил Мазурчак.

По его мнению, тестирование превратилось не на выявление больных и локализацию вспышек, а на способ заработать приближенным к медицине.

"Государство так и не смогло за более, чем полгода наладить ни производство тестов, ни их системную закупку за бюджетные средства. По данным Счетной палаты, почти 25 млрд грн было потрачено на не связанные расходы. По 6-ти бюджетным программам расходы не осуществлялись, в частности, не закуплено ни одного аппарата ИВЛ", - добавляет Мазурчак.

Зато утверждает политик, власти начали искать виновных за провал борьбы с коронавирусом.

"Выборочно штрафуют руководителей общежитий, единичных нарушителей, однако, непонятно по какому принципу, поскольку нарушения стали обще распространенными", - подчеркнул Мазурчак.

По его мнению, власть имитирует борьбу с ковидом, демонстрируя свою непрофессиональность и безответственность.

"Полгода доказали - власть имитирует борьбу с ковидом, демонстрируя свою непрофессиональность и безответственность, и ищет крайних за свои непрофессиональные и безответственные действия во время эпидемии", - подытожил Мазурчак.

Напомним, в Украине за сутки, 30 сентября, подтвердили 4069 новых случаев заболевания коронавирусом. Это новый антирекорд в стране.

Недавно в опорной больнице №25 в Харькове 25 медиков написали заявления на увольнение. Также в Киеве оштрафовали 40 руководителей общежитий за нарушение карантина.