От населения ОРДЛО скрывают ситуацию с коронавирусом, - Минреинтеграции

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины заявили, что оккупанты в ОРДЛО, а также в Крыму, скрывают от местных жителей реальное состояние заболеваемости коронавирусом, что лишает их возможности обезопасить себя от эпидемии вируса. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Отмечается, что ситуация ухудшается из-за недостатка медицинского персонала, тестовых систем и недостаточного количества мест в больницах.

"По состоянию на 30 марта оккупационная администрация в ОРЛО признала наличие одного инфицированного, в ОРДО ни один случай не подтверждают. При этом тестирование на коронавирус фактически не осуществляется из-за нехватки тестовых систем. Диагностика в редких случаях проводится только для представителей оккупационной администрации и военных. Врачей в ОРЛО также заставляют подписывать обязательства о неразглашении реального состояния с заболеваемостью. Часть медиков де-факто находится в режиме самоизоляции вместе с семьями, что подтверждает наличие серьезных проблем", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что жителям оккупированных территорий часто ставят диагноз ОРВИ, даже если есть явно выраженные симптомы коронавирусной инфекции.

"Большинство этих граждан не получает надлежащей медицинской помощи и находится дома из-за нехватки койко-мест в медицинских учреждениях. В то же время, оккупационными администрациями принимаются меры для обеспечения безопасности военных, находящихся под управлением российского командования. На Донбассе подразделения оккупационных сил переводятся на карантин, вводятся ограничения на общение с гражданским населением, в том числе - членами семей. Аналогичная ситуация наблюдается в Крыму", - говорится в сообщении.

Напомним, 29 марта на территории ОРЛО зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Луганские медики госпитализировали жителя Славяносербского района, у которого обнаружили заболевание.