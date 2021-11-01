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NASA показало гибель двух массивных звезд в созвездии Индеец: впечатляющее фото

Автор: Сергей Пышкин

Телескоп Hubble, который принадлежит Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), сфотографировал спиральную галактику NGC 6984. На кадре можно увидеть гибель двух массивных звезд.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу обсерватории телескопа Hubble.

Спиральная галактика расположена на расстоянии 200 миллионов световых лет от нашей планеты. Как отмечают ученые, им удалось зафиксировать редкое событие - двойную сверхновую.

Сверхновая - это сильный взрыв невероятно огромных масштабов, вызванный смертью массивных звезд.

Ученые предполагают, что два космических объекта могли быть как-то связаны между собой. В то же время астрономы продолжают исследовать этот феномен.

Фото: NASA показало гибель двух массивных звезд в созвездии Индеец (esahubble.org)

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NASAHubble