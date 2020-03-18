NASA перевело сотрудников на удаленную работу из-за коронавируса

Из-за коронавируса сотрудники Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) переходят на удаленную работу. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Как сообщают, несколько сотрудников NASA уже заразились коронавирусом, по этому были приняты меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Уточняется, что место работы сможет посещать только "ключевой персонал" организации.

Напомним, по состоянию на 18 марта в Соединенных Штатах Америки жертвами коронавируса Covid-19 стали 108 человек. В общей сложности в США зафиксировали 6420 случаев заражения коронавирусом, 108 человек погибли, еще 17 - вылечились.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов Соединенных Штатов Америки предоставило американским предпринимателям дополнительные 90 дней для уплаты налогов в связи с кризисом из-за пандемии коронавируса.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что вспышка коронавируса в стране закончится в июле-августе 2020 года. Он добавил, что это станет возможным, если власти будут справляться со своей работой и понизят уровень смертности в США.