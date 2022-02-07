"Нас ожидает сверхтяжелая неделя". На пике возможно более 50 тысяч COVID-случаев за сутки

"Нас ожидает сверхтяжелая неделя, по моим расчетам пиковыми для этой волны будут 9-12 февраля когда количество инфицированных превысит 1500 человек в сутки (в Херсонской области), по Украине будет более 50 000 инфицированных", - сообщил он.

По его словам, основной причиной такой ситуации является доминирование чрезвычайно заразного штамма COVID-19 "Омикрона", который практически полностью вытеснил другие штаммы, так по данным секвенирования его доля составляет практически 100% среди всех образцов.

"И хотя ситуация с количеством госпитализаций не является критической в отличие от 2-й и 3-й волн, прохождение этой волны чрезвычайно осложнилось из-за большого количества заболевших среди медицинских работников. Это определенным образом ограничивает возможности оказания медицинской помощи прежде всего амбулаторным пациентам", - отметил Ромаскевич.

С 14 февраля, по его словам, ожидается стабилизация и постепенное уменьшение количества инфицированных, хотя количество госпитализированных будет расти до 21 февраля.