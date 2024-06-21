Наруга над могилами бійців у Києві. Затриманій повідомлено про підозру

Що сталось

60-річна затримана вчинила акт вандалізму на могилах загиблих захисників України:

Дмитра Коцюбайла с позивним "Да Вінчі";

Андрія Пильщикова з позивним "Джус";

Павла Петриченка.

Зазначається, що жінка більше 20 разів вдарила палицею по могилах воїнів, зірвала та поламала пам’ятні таблички, розбила лампадки.

Вчора ж її було вже затримано. Як розповідав голова Міністерства внутрішніх справ (МВС) Ігор Клименко, жінка не може пояснити мотив свого вчинку. Також її було направлено на судово-психіатричну експертизу.

Що загрожує затриманій

Затриманій повідомлено про підозру за фактом наруги над могилами захисників України, вчиненому з хуліганських мотивів - ч. 3 ст. 297 КК України.

Їй загрожує до семи років тюрми.