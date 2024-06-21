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Наруга над могилами бійців у Києві. Затриманій повідомлено про підозру

Фото: жінці, яка пошкодила могили військових у Києві, повідмолено про підозру(t.me/kyiv_pro_office)
Автор: Сергій Пишкін

Жінці, яка вчора, 20 червня, пошкодила могили українських бійців у Києві, повідомлено про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Telegram-канал Київської міської прокуратури.

Що сталось 

60-річна затримана вчинила акт вандалізму на могилах загиблих захисників України: 

  • Дмитра Коцюбайла с позивним "Да Вінчі"; 
  • Андрія Пильщикова з позивним "Джус";
  • Павла Петриченка. 

Зазначається, що жінка більше 20 разів вдарила палицею по могилах воїнів, зірвала та поламала пам’ятні таблички, розбила лампадки.

Вчора ж її було вже затримано. Як розповідав голова Міністерства внутрішніх справ (МВС) Ігор Клименко, жінка не може пояснити мотив свого вчинку. Також її було направлено на судово-психіатричну експертизу.

Що загрожує затриманій 

Затриманій повідомлено про підозру за фактом наруги над могилами захисників України, вчиненому з хуліганських мотивів - ч. 3 ст. 297 КК України. 

Їй загрожує до семи років тюрми.  

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