Наруга над могилами бійців у Києві. Затриманій повідомлено про підозру

Жінці, яка вчора, 20 червня, пошкодила могили українських бійців у Києві, повідомлено про підозру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Telegram-канал Київської міської прокуратури.
60-річна затримана вчинила акт вандалізму на могилах загиблих захисників України:
Зазначається, що жінка більше 20 разів вдарила палицею по могилах воїнів, зірвала та поламала пам’ятні таблички, розбила лампадки.
Вчора ж її було вже затримано. Як розповідав голова Міністерства внутрішніх справ (МВС) Ігор Клименко, жінка не може пояснити мотив свого вчинку. Також її було направлено на судово-психіатричну експертизу.
Затриманій повідомлено про підозру за фактом наруги над могилами захисників України, вчиненому з хуліганських мотивів - ч. 3 ст. 297 КК України.
Їй загрожує до семи років тюрми.
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