За народ, Украину и первопрестольный Киев: видео интронизации Епифания

В сети украинцы поздравляют предстоятеля ПЦУ
В Киеве в воскресенье, 3 февраля, в Соборе Святой Софии утром прошла официальная церемония интронизации главы Православной церкви Украины митрополита Киевского и всея Украины Епифания. Видео торжественной церемонии и богослужения опубликовано на странице предстоятеля украинской автокефальной поместной цекрви в Facebook.
В 4-минутном ролике смонтированы некоторые эпизоды литургии.
Служба прошла при участии представителей делегации Вселенского патриархата. Также присутствовал и президент Украины Петр Порошенко.
Скрин: facebook.com/epifaniy
"С трепетом свой взгляд возводим на мать нашу Оранту проводницу, которая тысячу лет сводит свои руки к Богу вседержителю за наш народ, за нашу Украину и за наш золотоверхий первопрестольный Киев", - звучит на церемонии восхождения на престол нового предстоятеля церкви, который также наделяется всеми соответствующими полномочиями.
Видео: facebook.com/epifaniy
Во время воздвижения на трон митрополиты произносили "аксиос", что в переводе с греческого означает "достоин". При этом все, кто находились на литургии, его повторяли. Это происходит три раза.
На церемонии из-за состояния здоровья отсутствовал Филарет.
В комментариях к видео пользователи сети горячо поздравляют главу ПЦУ с интронизацией:
"Поздравляем Владыка с днем рождения и интронизацией! Пусть Господь хранит и помогает вам!"
"Слава Богу! AXIOS";
"Поздравляем, владыка!"
"Ваше блаженство, искренне поздравляю вас с юбилеем и интронизацией!"
"Аксиос, аксиос, аксиос!"...
Скрин комментариев: facebook.com/epifaniy
Как сообщалось ранее, глава ПЦУ митрополит после церемонии интронизации заявил, что Украинская церковь открыта к сотрудничеству и диалогу.
Напомним, что Объединительный собор прошел 15 декабря 2018 года, по окончанию которого была создана новая Украинская поместная церковь, а также избран ее глава. По словам представителей украинской интеллигенции, получение томоса положило конец трехсотлетнему господству Москвы над душами украинцев.
Ранее сообщалось, что 31 января вступил в силу закон, который регулирует смену подчиненности религиозных общин, в том числе и переход в Православную церковь Украины.