У нардепа от "Слуги народа" подтвердили коронавирус

У народного депутата от фракции "Слуга народа" Руслана Горбенко подтвердили заражение коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя главы фракции Евгении Кравчук в Facebook.

По ее словам, Горбенко находится в Александровской больнице с левосторонним воспалением легких.

"Надо отметить Руслан в последний месяц не выезжал за границу, не отдыхал в Куршевеле. То есть мог заразиться только в Украине. Возможно, даже от коллег из других фракций, у которых болезнь была диагностирована ранее. В этом сейчас ведется эпидемиологическое расследование", - отметила Кравчук.

При этом она отметила, что симптомы у Горбатенко проявились 19 марта.

"Поэтому, скорее всего, находясь 17-го на внеочередном заседании Рады, он еще не мог заразить коллег. Но круг близких контактов сейчас устанавливает Аппарат Верховной рады. Комитет по правам человека деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, в который входит Руслан, на заседание в последние 14 дней не собирался", - добавила она.

Напомним, ранее стало известно, что Руслан Горбенко был госпитализирован с подозрением на коронавирус. Он сдал два теста - один оказался негативным, другой - положительным.

Кроме того, ранее сообщалось о заражении нардепов Сергея Шахова и Сергея Вельможного.