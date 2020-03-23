У нардепа от "Слуги народа" подозрение на коронавирус

Нардеп от "Слуги народа" Руслан Горбенко с подозрением на коронавирус находится в больнице. Об этом он сам сообщил в Facebook.

По его словам, он находится в Александровской больнице в Киеве.

"Сдал 2 теста - один результат отрицательный, другой положительный. Сегодня сдал третий. Ждем результатов, их еще нет", - отметил Горбенко.

Он также подчеркнул, что температура у него поднялась еще на прошлой неделе, после чего был кашель, а в субботу по результатам рентгена выявили левостороннее воспаление легких. Он уточнил, что не контактировал с зараженными и за границей не был.

Напомним, ранее сообщалось о заражении нардепов Сергея Шахова и Сергея Вельможного.

Специализированная антикоррупционная прокуратура завела уголовное дело на Кабинет министров Алексея Гончарука. Должностных лиц подозревают в халатности, которая заключается в непринятии мер для борьбы с коронавирусом. В частности, в феврале и январе 2020 года секретарь СНБО обращался с требованием ввести запрет на экспорт товаров медицинского назначения.