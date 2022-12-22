Нардеп Трухін постане перед судом за минулорічну ДТП

Народного депутата Олександра Трухіна, який потрапив у скандал через минулорічне ДТП, судитимуть за спробу підкупу патрульних поліцейських. САП скерувала обвинувальний акт до суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку САП.

"Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт про обвинувачення чинного народного депутата України (ІХ скликання) у спробі підкупу патрульних поліцейських за "150 тисяч", - йдеться в повідомленні.

ДТП з Трухіним

Нагадаємо, що в серпні 2021 народний обранець запропонував працівникам патрульної поліції хабар у сумі 150 тисяч без зазначення грошової одиниці за втечу з місця ДТП.

Згодом стало відомо, що правоохоронці відкрили справу, а самого Трухіна виключили з партії "Слуга народу".

Після чого, через рік 7 вересня 2022 року йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 369 ККУ, 28 вересня було завершено слідство та відкрито матеріали стороні захисту на ознайомлення.

За інформацією правоохоронців санкція статті передбачає покарання у виді штрафу від 1 тисячі до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

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