Нардеп от "Слуги народа" вылечился от коронавируса

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Руслан Горбенко вылечился от коронавируса. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, в понедельник его выписывают из больницы.

"ПЦР-тест дал сегодня отрицательный результат. В понедельник выпишут домой. При поступлении состояние было тяжелым", - отметил нардеп.

Он также рассказал, чем какие лекарства он принимал для того, чтобы побороть болезнь и поблагодарил медицинский персонал инфекционного отделения Александровской больницы Киева.

Напомним, народный депутат от фракции "Слуга народа" Руслан Горбенко был госпитализирован с подозрением на коронавирус. Он сдал два теста - один оказался отрицательным, другой - положительным. Позже у него таки подтвердили инфицирования коронавирусом.

Ранее с симптомами на коронавирус был госпитализирован депутат из группы "Доверие" Сергей Вельможный и его сын. Однако позже Вельможный заявил, что заявил, что его тест на коронавирус отрицательный.

Также о заболевании COVID-19 сообщила народный депутат Анна Скороход. Она рассказала, что заражение коронавирусом у нее обнаружили после появления одного из симптомов - в депутатки исчезло обоняние.