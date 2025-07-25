Нардеп Рущишин загинув у ДТП: ДБР почало розслідування

Державне бюро розслідувань розпочало розслідування за фактом смертельної аварії, в який загинув народний депутат Ярослав Рущишин. ДТП сталося на трасі в Івано-Франківській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Як зазначається, аварія сталася ввечері, 24 липня 2025 року, на трасі Н-09 "Мукачево – Львів" неподалік села Бабухів Рогатинської громади Івано-Франківської області.
У результаті аварії народний депутат отримав тяжкі тілесні ушкодження та помер у кареті швидкої допомоги.
ДБР відкрило справу за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.
Наразі тривають першочергові слідчі дії, встановлюються всі обставини трагічної події.
Нагадаємо, ДТП сталася приблизно о 21:45 неподалік села Бабухів на Івано-Франківщині. За попередніми даними, політик перебував за кермом мотоцикла Harley-Davidson.
Під час руху він не зміг втримати керування і врізався у трактор, що їхав у тому ж напрямку. Від отриманих травм Рущишин помер по дорозі до лікарні.
Звістка про трагічну загибель народного депутата Ярослава Рущишина стала потрясінням для багатьох. У соцмережах його згадують як чесного політика, мецената і людину великої душі.
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