Нардеп Рущишин загинув у ДТП: ДБР почало розслідування

Трагічна загибель Ярослава Рущинина

Нагадаємо, ДТП сталася приблизно о 21:45 неподалік села Бабухів на Івано-Франківщині. За попередніми даними, політик перебував за кермом мотоцикла Harley-Davidson.

Під час руху він не зміг втримати керування і врізався у трактор, що їхав у тому ж напрямку. Від отриманих травм Рущишин помер по дорозі до лікарні.

Звістка про трагічну загибель народного депутата Ярослава Рущишина стала потрясінням для багатьох. У соцмережах його згадують як чесного політика, мецената і людину великої душі.

РБК-Україна зібрало найтепліші слова, якими відомі українці прощаються з ним.

Також чим саме запам'ятався нардеп та що про нього відомо можна прочитати в окремому матеріалі РБК-Україна.

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