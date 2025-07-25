Нардеп Рущишин загинув у ДТП: ДБР почало розслідування

Державне бюро розслідувань розпочало розслідування за фактом смертельної аварії, в який загинув народний депутат Ярослав Рущиши. ДТП сталося на трасі в Івано-Франківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

У результаті аварії народний депутат отримав тяжкі тілесні ушкодження та помер у кареті швидкої допомоги.

Як зазначається, аварія сталася ввечері, 24 липня 2025 року, на трасі Н-09 "Мукачево – Львів" неподалік села Бабухів Рогатинської громади Івано-Франківської області.

Що відомо про загибель Ярослава Рущишина

нагадаємо, ДТП сталася приблизно о 21:45 неподалік села Бабухів на Івано-Франківщині. За попередніми даними, політик перебував за кермом мотоцикла Harley-Davidson.

Під час руху він не зміг втримати керування і врізався у трактор, що їхав у тому ж напрямку. Від отриманих травм Рущишин помер по дорозі до лікарні.

Звістка про трагічну загибель народного депутата Ярослава Рущишина стала потрясінням для багатьох. У соцмережах його згадують як чесного політика, мецената і людину великої душі.

РБК-Україна зібрало найтепліші слова, якими відомі українці прощаються з ним.

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