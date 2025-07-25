Нардеп, реформатор і меценат: що відомо про Ярослава Рущишина, який загинув в ДТП

У четвер, 24 липня, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди трагічно загинув український політик, підприємець і благодійник Ярослав Рущишин. Йому було 57 років.

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Ярослав Рущишин народився й виріс у Львові - дитинство провів на вулиці Самчука, а юність минула в районі Кульпарківської-Наукової. Після служби в армії (1985-1987) працював електромонтером на "Львівприладі".

З перших днів студентського життя він став активним учасником суспільного життя: долучився до Студентського братства, а згодом став його лідером у Львівському торговельно-економічному інституті.

Саме Рущишин став одним із рушіїв першого українського Майдану - Революції на граніті. 1990 року він опинився серед лідерів студентського голодування, що відбулося на тодішній площі Жовтневої революції (нині - Майдан Незалежності), і стало переломним моментом для українського суспільства.

Освіта

Ярослав здобув освіту бухгалтера й фінансиста у Львові, згодом - ступінь MBA у Києво-Могилянській академії та юридичну освіту в КНУ імені Тараса Шевченка. До цього додалися ще й філософські студії в Українському католицькому університеті.

Початок професійного шляху

У 1993 році Рущишин разом із побратимами заснував легендарне мистецьке об’єднання "Дзиґа" - платформу для культових фестивалів, виставок, музичних проєктів і живого мистецтва. Звідти пішли ідеї "Вивиху", музичних гуртів, а згодом - швейна компанія "Троттола", яка перетворилася на велике виробництво з тисячами працівників.

У 2003-2004 роках він разом із Маркіяном Іващишиним видавав "Львівську газету", яка мала сміливість критикувати місцеву владу й зіткнулась із переслідуванням. Проти обох підприємців відкрили кримінальні справи, та в судах Рущишин довів безпідставність звинувачень.

Ярослав Рущишин десятиліттями інвестував у Львів: підтримував студентів стипендіями, був сенатором і благодійником УКУ, долучився до будівництва храму Блаженних мучеників УГКЦ, підтримував культуру, освіту та громадські ініціативи.

Він входив до Унівської групи - інтелектуального осередку, що у 2010 році створив концепцію розвитку Львова до 2025 року як міста інновацій, культури й прозорого врядування.

Політична карʼєра

Рущишин був депутатом Львівської облради (200-2010) від "Нашої України", довіреною особою Віктора Ющенка у 2004 році, а у 2019-му - Петра Порошенка. У 2019 році став народним депутатом від партії "Голос", а згодом - кандидатом у мери Львова.

За активну громадську позицію, довголітню діяльність у культурі, освіті та реформуванні суспільства Ярослава Рущишина було нагороджено орденом "За заслуги" ІІ ступеня.

Загибель

Ярослав Рущишин загинув у результаті ДТП, яка сталася ввечері 24 липня, приблизно о 21:45, на трасі неподалік села Бабухів в Івано-Франківському районі. Рущишин керував мотоциклом Harley-Davidson, однак втратив контроль над транспортом і врізався в трактор, який рухався в тому ж напрямку.

Народний депутат помер під час транспортування до медичного закладу.