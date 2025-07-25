ua en ru
Пт, 25 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Нардеп, реформатор і меценат: що відомо про Ярослава Рущишина, який загинув в ДТП

П'ятниця 25 липня 2025 10:00
UA EN RU
Нардеп, реформатор і меценат: що відомо про Ярослава Рущишина, який загинув в ДТП Фото: нардеп від фракції "Голос" Ярослав Рущишин (facebook.com/rushchyshyn.yaroslav)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 24 липня, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди трагічно загинув український політик, підприємець і благодійник Ярослав Рущишин. Йому було 57 років.

Все, що відомо про народного депутата, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Ярослав Рущишин народився й виріс у Львові - дитинство провів на вулиці Самчука, а юність минула в районі Кульпарківської-Наукової. Після служби в армії (1985-1987) працював електромонтером на "Львівприладі".

З перших днів студентського життя він став активним учасником суспільного життя: долучився до Студентського братства, а згодом став його лідером у Львівському торговельно-економічному інституті.

Саме Рущишин став одним із рушіїв першого українського Майдану - Революції на граніті. 1990 року він опинився серед лідерів студентського голодування, що відбулося на тодішній площі Жовтневої революції (нині - Майдан Незалежності), і стало переломним моментом для українського суспільства.

Освіта

Ярослав здобув освіту бухгалтера й фінансиста у Львові, згодом - ступінь MBA у Києво-Могилянській академії та юридичну освіту в КНУ імені Тараса Шевченка. До цього додалися ще й філософські студії в Українському католицькому університеті.

Початок професійного шляху

У 1993 році Рущишин разом із побратимами заснував легендарне мистецьке об’єднання "Дзиґа" - платформу для культових фестивалів, виставок, музичних проєктів і живого мистецтва. Звідти пішли ідеї "Вивиху", музичних гуртів, а згодом - швейна компанія "Троттола", яка перетворилася на велике виробництво з тисячами працівників.

У 2003-2004 роках він разом із Маркіяном Іващишиним видавав "Львівську газету", яка мала сміливість критикувати місцеву владу й зіткнулась із переслідуванням. Проти обох підприємців відкрили кримінальні справи, та в судах Рущишин довів безпідставність звинувачень.

Ярослав Рущишин десятиліттями інвестував у Львів: підтримував студентів стипендіями, був сенатором і благодійником УКУ, долучився до будівництва храму Блаженних мучеників УГКЦ, підтримував культуру, освіту та громадські ініціативи.

Він входив до Унівської групи - інтелектуального осередку, що у 2010 році створив концепцію розвитку Львова до 2025 року як міста інновацій, культури й прозорого врядування.

Політична карʼєра

Рущишин був депутатом Львівської облради (200-2010) від "Нашої України", довіреною особою Віктора Ющенка у 2004 році, а у 2019-му - Петра Порошенка. У 2019 році став народним депутатом від партії "Голос", а згодом - кандидатом у мери Львова.

За активну громадську позицію, довголітню діяльність у культурі, освіті та реформуванні суспільства Ярослава Рущишина було нагороджено орденом "За заслуги" ІІ ступеня.

Загибель

Ярослав Рущишин загинув у результаті ДТП, яка сталася ввечері 24 липня, приблизно о 21:45, на трасі неподалік села Бабухів в Івано-Франківському районі. Рущишин керував мотоциклом Harley-Davidson, однак втратив контроль над транспортом і врізався в трактор, який рухався в тому ж напрямку.

Народний депутат помер під час транспортування до медичного закладу.

Для написання матеріалу використовувалися джерела: Вікіпедія, видання "Твоє місто", пресслужба Українського католицького університету.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТП Верховна рада
Новини
Законопроєкт Зеленського. У НАБУ відповіли на чутки про ризики через поліграф
Законопроєкт Зеленського. У НАБУ відповіли на чутки про ризики через поліграф
Аналітика
Тиждень протестів. Що Зеленський пропонує НАБУ і САП в новому законопроєкті
Юлія Акимова, Дмитро Левицький Тиждень протестів. Що Зеленський пропонує НАБУ і САП в новому законопроєкті