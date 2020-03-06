Нардеп от ОПЗЖ опубликовал результаты экспресс-теста на коронавирус

Фото: Олег Волошин (УНИАН)

По словам Олега Волошина, результаты экспресс-теста по всем вирусам респираторной группы у него отрицательные

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олег Волошин сообщил результаты проверки на инфицирование коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Волошина в Facebook.

По его словам, результаты экспресс-теста по всем вирусам респираторной группы у него отрицательные.

"Я абсолютно здоров, что только что было официально подтверждено заведующей инфекционного отделения Александровской больницы. Результаты экспресс-тестов по всем вирусам респираторной группы отрицательные", - сообщил нардеп.

При этом он добавил, что во избежание любых рисков оказаться носителем коронавируса, он самоизолируется дома на карантин.

"В Украине пока нет экспресс-тестов именно на коронавирус, потому чтобы в соответствии с рекомендациями ВОЗ избежать любых рисков оказаться носителем, побуду дома до следующего четверга, когда истечет 14 дней после моего 30-минутого общения с господином Райтцером. Если результаты анализов взятых у меня мазков будут раньше - значит, буду свободным человеком раньше" - добавил Волошин.

Фото: результаты на коронавирус нардепа Олега Волошина (facebook.com/oleg.voloshin.7165)

Напомним, ранее сообщалось, что Олега Волошина после контактов с зараженным коронавирусом французским сенатором Жаном-Люком Рейтцером направили на прохождение теста на коронавирус, которого накануне госпитализировали с подозрением на коронавирус, подозрение подтвердилось.

РБК-Украина сообщало, что подозрение на заражение коронавирусом в девяти украинцев не подтвердилось. По состоянию на 6 марта в Украине не зарегистрированы новые случаи заболевания COVID-19.

Единственный случай заражения коронавирусом в Украине подтвердили в Черновцах 3 марта. Вирус COVID-19 был обнаружен у мужчины, который недавно путешествовал по Италии.