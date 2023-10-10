Нардеп Леонов передав бійцям 57-ої ОМПБр на Куп’янському напрямку допомогу

"Привезли хлопцям: генератори - 4 шт; буржуйки - 10 шт; шоломи - 10 шт; турнікети - 200 шт; сухі пайкі - 360 шт; каталка - 1 шт; носилки - 2 шт; кевлар - 1 палета вагою в 400 кг; матрац - 5 шт; медицина - 5 коробок; засоби гігієнічні й матраци класу "НАТО" - 40 штук, та 6 DJI Mavic Pro 3", - повідомив Леонов.

Обстріли Донецької області

Росіяни щодня відкривають вогонь по містах й селах Донецької області. Прифронтові населені пункти регіону, і навіть ті, що знаходяться в відносному тилу, постійно перебувають під ударами.

Нещодавно росіяни завдали удару ракетою "Іскандер" по Костянтинівці Донецької області. Серед поранених є дитина.

Також російські окупанти в черговий раз обстріляли Торецьк Донецької області. В результаті ворожої атаки місцева жителька отримала поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.