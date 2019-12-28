Нардеп Иванов призвал местную власть уменьшать тарифы по всей Украине

Фото: Владимир Иванов (из открытых источников)

В Раде призвали все города Украины поддержать решение правительства

Народный депутат по 185-му избирательному округу Херсонской области Владимир Иванов подтвердил, что на его округе уже начат перерасчет тарифов в сторону уменьшения, в соответствии с постановлением правительства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в Facebook.

Нардеп призвал все города Украины поддержать решение правительства и пересчитать тарифы.

"Наконец-то в основу будет положена рыночная цена на газ немного выше 5000 грн, которая есть сейчас, а не нереальная цена в больше 7000 грн, которая фигурировала в платежках до этого решения Кабмина. Это позволит снизить тариф на тепло для населения до 30%, что безусловно является стратегическим шагом в условиях зимы и остроты вопроса теплоснабжения для каждого украинца в этот период", - пишет нардеп.

Он отметил, что на сегодня уже переданы инструкции местным органам власти и хозяйствующим субъектам, которые начали пересчет тарифов в платежках. Также Иванов подчеркнул, что на его избирательном округе уже ведется работа по перерасчету тарифов на уменьшение.

"Как депутат, который представляет Херсонщину и 185-й избирательный округ в частности, подтверждаю, что и в нашем регионе начат пересчет и уже очень скоро люди почувствуют практический результат тарифной политики новой власти”, - сообщил он.

Нардеп подчеркнул, что ничего страшного, "популистского" для местной власти в пересмотре платежек нет, поэтому он призвал все города Херсонской области и в целом Украины присоединяться к начатой Кабмином политике снижения тарифов.

"Поддержка правительства есть, поэтому все необходимое можно сделать достаточно быстро и эффективно. Работаем дальше и концентрируемся на таких же реальных и практических решениях, результат которых украинцы могут ощутить не через год-два, а уже сейчас", - подчеркивает парламентарий.