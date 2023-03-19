Нардеп Гевко потрапив в ДТП з загиблим

"Сьогодні трапилася дорожньо-транспортна пригода, яка закінчилася трагедією. Одним з учасників цього жахливого інциденту був я, іншого лікарі, на жаль, врятувати не змогли", - повідомив Гевко.

Нардеп повідомив, що наразі співпрацює зі слідством, а також пройшов усі перевірки на алкоголь і наркотики.

Нагадаємо, нещодавно під Будапештом зіткнулися понад 40 автомобілів.

Раніше стало відомо, що 5 березня в Туреччині сталася масштабна аварія за участю 23 автомобілів.

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