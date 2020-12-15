Нардеп Герус заболел коронавирусом

Народный депутат от "Слуги народа" и глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заболел коронавирусом. Он находится на самоизоляции дома.

Об этом он сообщил в своем Facebook.

"Получил положительный тест на COVID-19, чувствую себя нормально, нахожусь дома. Заболели всей семьей, дети переносят легче, практически бессимптомно", - написал Герус.

Напомним, ранее спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что коронавирусной болезнью болеет 21 депутат Верховной рады, а также 55 сотрудников Аппарата. В целом переболели или болеют сегодня 128 народных депутатов.

Он также добавил, что Рада будет работать при жестком карантине с 8 по 24 января 2021 года, но не в режиме пленарных заседаний.

Всего же в Украине за минувшие сутки подтвердили 8 416 новых случаев коронавируса. При этом выздоровели почти вдвое больше пациентов - 16 150 (новый рекорд). Всего за сутки провели 55 856 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 31 963, методом ИФА - 23 893.