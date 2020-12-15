ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Нардеп Герус заболел коронавирусом

Автор: РБК-Украина

Народный депутат от "Слуги народа" и глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заболел коронавирусом. Он находится на самоизоляции дома.

Самые читаемые новости

Об этом он сообщил в своем Facebook.

"Получил положительный тест на COVID-19, чувствую себя нормально, нахожусь дома. Заболели всей семьей, дети переносят легче, практически бессимптомно", - написал Герус.

Напомним, ранее спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что коронавирусной болезнью болеет 21 депутат Верховной рады, а также 55 сотрудников Аппарата. В целом переболели или болеют сегодня 128 народных депутатов.

Он также добавил, что Рада будет работать при жестком карантине с 8 по 24 января 2021 года, но не в режиме пленарных заседаний.

Всего же в Украине за минувшие сутки подтвердили 8 416 новых случаев коронавируса. При этом выздоровели почти вдвое больше пациентов - 16 150 (новый рекорд). Всего за сутки провели 55 856 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 31 963, методом ИФА - 23 893.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Андрей ГерусCOVID-19Коронавирус