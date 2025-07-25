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У напівпрозорій сукні та рукавичках: дружина Усика зачарувала стильним образом

П'ятниця 25 липня 2025 13:26
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У напівпрозорій сукні та рукавичках: дружина Усика зачарувала стильним образом Дружина Олександра Усика (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Автор: Катерина Собкова

Дружина українського боксера Олександра Усика Катерина знову привернула увагу мережі своїм стильним образом. Вона показала нові фото у витонченій напівпрозорій сукні та елегантних рукавичках.

Детальніше про її образ розповідає РБК-Україна з посиланням на публікацію в Instagram.

Який образ вибрала дружина Усика

Сукня

Для нової фотосесії Катерина обрала відверту сукню без бретелей золотистого відтінку, повністю розшиту дрібними блискучими елементами (бісером або кристалами), які створюють мерехтливий ефект.

Корсет і напівпрозорий матеріал сукні підкреслюють струнку фігуру.

Рукавички

Також образ доповнений довгими чорними рукавичками зі шкіри. Вони надають образу драматизму та елегантності, контрастуючи зі світлою сукнею.

У напівпрозорій сукні та рукавичках: дружина Усика зачарувала стильним образомКатерина Усик показала нові фото (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Взуття

Доповнити стильний лук дружина Усика вирішила класичними туфлями-човниками чорного кольору з вузьким носком.

Аксесуари

Широкі золотисті браслети, які гармонійно поєднуються з кольором сукні. Також помітні сережки-підвіски та браслет на нозі.

Зачіска та макіяж

Волосся акуратно укладене в м'які хвилі, що надає образу легкості та жіночності.

Макіяж обличчя досить виразний, особливо акцент зроблено на губах, які нафарбовані темною помадою. Контури обличчя чітко окреслені, підкреслені вилиці.

У напівпрозорій сукні та рукавичках: дружина Усика зачарувала стильним образомКатерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Стиль

Гламур: блискуча сукня, що облягає фігуру, довгі рукавички, виразний макіяж і впевнена поза - все це говорить про розкіш і привабливість.

Класичний вечірній: сукня без бретелей, її довжина і матеріал, а також довгі рукавички - це типові елементи вечірнього дрес-коду для урочистих подій, червоних доріжок або прийомів.

Ретро-гламур: довгі рукавички та хвилясте волосся можуть відсилати до золотої епохи Голлівуду (1940-1950-ті роки), такий образ був дуже популярний серед кінозірок. Це надає образу вінтажної нотки.

У напівпрозорій сукні та рукавичках: дружина Усика зачарувала стильним образомДружина Усика показала гламурний образ (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Як відреагували в мережі

Фоловери дружини українського боксера засипали її компліментами:

  • "Ця жінка ідеальна в усьому"
  • "Ніжна, мудра і добра"
  • "Wow"
  • "Катя, вау"
  • "Наша королева".

У напівпрозорій сукні та рукавичках: дружина Усика зачарувала стильним образомКатерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

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