У напівпрозорій сукні та рукавичках: дружина Усика зачарувала стильним образом

Дружина українського боксера Олександра Усика Катерина знову привернула увагу мережі своїм стильним образом. Вона показала нові фото у витонченій напівпрозорій сукні та елегантних рукавичках.

Детальніше про її образ розповідає РБК-Україна з посиланням на публікацію в Instagram.

Який образ вибрала дружина Усика

Сукня

Для нової фотосесії Катерина обрала відверту сукню без бретелей золотистого відтінку, повністю розшиту дрібними блискучими елементами (бісером або кристалами), які створюють мерехтливий ефект.

Корсет і напівпрозорий матеріал сукні підкреслюють струнку фігуру.

Рукавички

Також образ доповнений довгими чорними рукавичками зі шкіри. Вони надають образу драматизму та елегантності, контрастуючи зі світлою сукнею.

Катерина Усик показала нові фото (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Взуття

Доповнити стильний лук дружина Усика вирішила класичними туфлями-човниками чорного кольору з вузьким носком.

Аксесуари

Широкі золотисті браслети, які гармонійно поєднуються з кольором сукні. Також помітні сережки-підвіски та браслет на нозі.

Зачіска та макіяж

Волосся акуратно укладене в м'які хвилі, що надає образу легкості та жіночності.

Макіяж обличчя досить виразний, особливо акцент зроблено на губах, які нафарбовані темною помадою. Контури обличчя чітко окреслені, підкреслені вилиці.

Катерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Стиль

Гламур: блискуча сукня, що облягає фігуру, довгі рукавички, виразний макіяж і впевнена поза - все це говорить про розкіш і привабливість.

Класичний вечірній: сукня без бретелей, її довжина і матеріал, а також довгі рукавички - це типові елементи вечірнього дрес-коду для урочистих подій, червоних доріжок або прийомів.

Ретро-гламур: довгі рукавички та хвилясте волосся можуть відсилати до золотої епохи Голлівуду (1940-1950-ті роки), такий образ був дуже популярний серед кінозірок. Це надає образу вінтажної нотки.

Дружина Усика показала гламурний образ (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Як відреагували в мережі

Фоловери дружини українського боксера засипали її компліментами:

"Ця жінка ідеальна в усьому"

"Ніжна, мудра і добра"

"Wow"

"Катя, вау"

"Наша королева".

Катерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)