Напівпрозора спідниця - головний тренд літа 2025: як носити і не виглядати вульгарно
Напівпрозора спідниця опинилася в центрі модних образів: вона ідеально поєднує легкість, сміливість і жіночність. Але щоб мати стильний вигляд і не переступити межу вульгарності, потрібно знати кілька важливих секретів, як носити цей тренд з іншими елементами гардероба.
РБК-Україна докладніше розповідає, чому ця спідниця зараз на піку популярності і як її правильно носити.
Чому це тренд 2025
Максимальна легкість
У спекотні дні легкі тканини - справжній порятунок. Напівпрозорі матеріали (сітка, органза, шифон) дозволяють шкірі дихати та створюють ефект невагомості.
Як носити напівпрозору спідницю (фото: instagram.com/joiedejude)
Мода на "оголений" стиль
Тренд на "оголені" силуети, прозорість і натяки на еротику продовжує домінувати в колекціях світових брендів - від Valentino до Miu Miu. Але важливо: це не про вульгарність, а про впевненість і тонкий баланс між відвертістю та естетикою.
Напівпрозора спідниця на літо 2025 (фото: instagram.com/joiedejude)
Універсальність
Напівпрозора спідниця легко трансформується з денного образу у вечірній, якщо правильно підібрати верх і взуття. Це ідеальний варіант для тих, хто хоче виглядати ефектно, але без зайвого пафосу.
Напівпрозора спідниця на літо 2025 (фото: instagram.com/joiedejude)
З чим носити:
- з бавовняними шортами - для міського, сміливого образу. Додаємо кроп-топ або сорочку на ґудзиках
- з об'ємним жакетом або oversize-сорочкою - гра контрастів створює модну багатошаровість і додає стриманості
- з боді або майкою - для витонченого вечірнього образу
- з грубими сандалями, мюлями або балетками - щоб врівноважити ніжну текстуру спідниці.
Модна спідниця на літо 2025 (фото: instagram.com/anoukyve)
Як не виглядати вульгарно в напівпрозорій спідниці
Щоб напівпрозора спідниця мала стильний та елегантний вигляд, важливо дотримуватися кількох простих правил.
По-перше, вибирайте нижню спідницю або нейтральні шорти, які не будуть сильно виділятися під прозорим матеріалом.
Образ з напівпрозорою спідницею на свято (фото: instagram.com/joiedejude)
По-друге, поєднуйте прозору спідницю з більш стриманим верхом - наприклад, однотонною футболкою, сорочкою або топом без надмірних деталей.
Уникайте надто відкритого одягу зверху або занадто яскравих аксесуарів, щоб не перевантажити образ.
Модна спідниця на літо 2025 (фото: instagram.com/anoukyve)
Вибирайте однотонні моделі або з легким мереживом - вони виглядають дорожче. Доповніть образ сонцезахисними окулярами, маленькою сумкою і трендовими сережками.
І, нарешті, зверніть увагу на якість тканини - матові та легкі матеріали мають вишуканіший вигляд, ніж надто блискучі або занадто прозорі варіанти.
Напівпрозора спідниця на літо 2025 (фото: instagram.com/joiedejude)
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Для написання матеріалу були використані такі джерела: видання про моду і стиль Who What Wear, сторінки в Instagram модних блогерів: JUDITH JONES-HUNTINGTON, Anouk Yve.