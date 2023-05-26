Напав на Шольца в аеропорту. Невідомий прорвався крізь охорону канцлера Німеччини

Невідомий чоловік вклинився на власному авто у кортеж канцлера Німеччини Олафа Шольца. Потім він прорвався крізь охорону політика для того, щоб обійняти його.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bild.

За даними видання, інцидент трапився ще 24 травня в момент, коли Шольц повертався до Берліна після відвідин офісу Європейського центрального банку у Франкфурті-на-Майні.

Невідомий чоловік вклинився у колону автомобілів, які супроводжували канцлера та проїхав з ними на аеродром. Після цього він підійшов до Шольца та обійняв його.

Зауважимо, що Шольц не став опиратись обіймам чоловіка. При цьому експерти заявляють, що подібне являється провалом для німецьких спецслужб. Інцидент може вплинути на співробітників поліції та аеропорту.