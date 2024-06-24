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Нападники в Дагестані вбили понад 15 російських поліцейських

Ілюстративне фото (росЗМІ)
Автор: Вадим Ребрина

Понад 15 співробітників поліції РФ стали жертвами бойовиків, які вчинили низку нападів у Махачкалі та Дербенті 23 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

За словами глави Дагестану Сергія Мелікова, активну фазу оперативно-бойових заходів у Махачкалі та Дербенті завершено.

Шістьох бойовиків ліквідовано.

Меліков запевнив, що ситуація в Дагестані контролюється органами влади та силовиками.

Він також заявив, що в Дагестані "продовжать виявляти сплячі осередки бойовиків, які готувалися з-за кордону".

Напади у Дагестані

У неділю, 23 червня, у Махачкалі та Дербенті невідомі здійснили низку збройних нападів, зокрема на поліцейських, синагогу та православну церкву, священик якої загинув.

На вулиці Дербента було виведено важку військову техніку. Місто перекрите.

У нападах брали участь сини глави Сергокалинського району Омарова. Він затриманий.

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