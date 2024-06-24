Нападники в Дагестані вбили понад 15 російських поліцейських

Напади у Дагестані

У неділю, 23 червня, у Махачкалі та Дербенті невідомі здійснили низку збройних нападів, зокрема на поліцейських, синагогу та православну церкву, священик якої загинув.

На вулиці Дербента було виведено важку військову техніку. Місто перекрите.

У нападах брали участь сини глави Сергокалинського району Омарова. Він затриманий.

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