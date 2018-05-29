Нападение на Стерненко: следствие по делу об убийстве экс-военного почти завершено

24 мая в Одессе произошло нападение на Стерненко

Первоочередные следственные действия по делу об убийстве бывшего военного экс-лидером одесского "Правого сектора" Сергеем Стерненко почти завершены. Об этом заявил советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк, передает "Громадське радіо".

"Следствие почти завершило достаточно объемный сегмент по всему комплексу следственных действий и практически уже воссоздана хронология, выяснены обстоятельства происшествия и все лица. Сейчас ожидаем результаты некоторых судебно-медицинских экспертиз и уже приближаемся к завершающему этапу, когда будет предоставлена ​​квалификация действиям всех лиц, участвовавших в инциденте. Если будут признаки правонарушения - будут объявляться подозрения и при необходимости меры пресечения", - рассказал Форостяк.

Он уточнил, что речь идет о нескольких делах одновременно, добавив, что переезд Стерненко из Одессы в Киев усложнит расследование.

Напомним, 24 мая в Одессе произошло нападение на Стерненко. По его словам, он оказал сопротивление, в результате чего один из нападавших был тяжело ранен и впоследствии умер. Позже полиция задержала второго фигуранта нападения на активиста. Нападение на Стерненко в Одессе квалифицировали по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в том числе как покушение на убийство.