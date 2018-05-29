Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Нападение на Стерненко: следствие по делу об убийстве экс-военного почти завершено

НовостиОбщество    29.05.2018 - 18:10
Фото: Сергей Стерненко (facebook.com/sternenko)
Фото: Сергей Стерненко (facebook.com/sternenko)

24 мая в Одессе произошло нападение на Стерненко

Первоочередные следственные действия по делу об убийстве бывшего военного экс-лидером одесского "Правого сектора" Сергеем Стерненко почти завершены. Об этом заявил советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк, передает "Громадське радіо".

"Следствие почти завершило достаточно объемный сегмент по всему комплексу следственных действий и практически уже воссоздана хронология, выяснены обстоятельства происшествия и все лица. Сейчас ожидаем результаты некоторых судебно-медицинских экспертиз и уже приближаемся к завершающему этапу, когда будет предоставлена ​​квалификация действиям всех лиц, участвовавших в инциденте. Если будут признаки правонарушения - будут объявляться подозрения и при необходимости меры пресечения", - рассказал Форостяк.

Он уточнил, что речь идет о нескольких делах одновременно, добавив, что переезд Стерненко из Одессы в Киев усложнит расследование.

Напомним, 24 мая в Одессе произошло нападение на Стерненко. По его словам, он оказал сопротивление, в результате чего один из нападавших был тяжело ранен и впоследствии умер. Позже полиция задержала второго фигуранта нападения на активиста. Нападение на Стерненко в Одессе квалифицировали по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в том числе как покушение на убийство.

В Бельгии мужчина убил двух полицейских и еще одного человека В Тернопольской области в ДТП погибли два человека
Теги публикации: полиция  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
Цены рынка: в сети рассказали, сколько стоят фрукты и ягоды в Крыму
Толпы поклонников: Элтон Джон в Киеве посетил "Кураж Базар" (фото, видео)
Регину Тодоренко экстренно госпитализировали в Москве
В Париже мигрант спас ребенка, сорвавшегося из окна, и стал национальным героем (видео)
On Top