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Нападение на синагогу в Мариуполе квалифицировали как покушение на убийство

Мариуполь, Вторник 28 июля 2020 19:01
Нападение на синагогу в Мариуполе квалифицировали как покушение на убийство
Фото: синагога в Мариуполе (ujew.com.ua)
Автор: РБК-Украина

Полиция также опубликовала ориентировку на нападавшего

Нападение на синагогу в Мариуполе Донецкой области квалифицировано как покушение на убийство. Правоохранители принимают меры для поиска нападавшего.

Об этом говорится в сообщении полиции Донецкой области.

Сообщается, что в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный избил охранника синагоги и скрылся. На данный момент правоохранители отрабатывают возможные пути отхода нападавшего и вероятные места его нахождения. Дело находится на контроле руководства мариупольской милиции.

"Предварительная квалификация события - ст. 15 п. 7, ч. 2 ст. 115 Уголовного Кодекса Украины, то есть - покушение на умышленное убийство из хулиганских побуждений", - говорится в сообщении.

Нападение на синагогу в Мариуполе квалифицировали как покушение на убийство

Фото: ориентировка на нападавшего (police.dn.ua)

Полицейские обращаются к гражданам с просьбой помочь установить личность нарушителя. Известно, что он был одет в голубую футболку с белыми рукавами, темно-синие спортивные штаны, кроссовки с салатовыми вставками.

РБК-Украина писало, что мужчина с топором сегодня напал на охранника синагоги в Мариуполе. Охраннику удалось обезоружить его, нападавший скрылся, бросая в синагогу пакеты и банки с песком и неизвестным веществом.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе задержали полицейских за вымогательство и наркоторговлю; им грозит до 10 лет тюрьмы.

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