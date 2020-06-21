Нападение на прохожих в Британии расследуют как теракт

Британская полиция расследует нападение вооруженного ножом мужчины на прохожих в Рединге как теракт. Правоохранители задержали террориста.

Об этом сообщает агентство BBC.

В совершении нападения подозревают 25-летнего мужчину, вероятно, беженца из Ливии. Его задержали на месте происшествия.

На теракт уже отреагировал британский премьер Борис Джонсон, который осудил этот "ужасный инцидент".

"Я не хочу препятствовать работе полиции и их расследованию того, что произошло в этом деле. Но если нашей правовой системе необходимы изменения, чтобы прекратить подобные события в будущем, мы, не колеблясь, примем эти меры", - заявил он.

Напомним, в ночь на 21 июня в британском городке Рединг мужчина с ножом напал на прохожих во время манифестации против расизма. Мужчина подошел к группе людей и начал наносить им удары ножом.

В результате нападения в Рединге погибли 3 человека, еще двое с многочисленными ранениями были госпитализированы.

Кроме того, вчера неизвестный мужчина напал с ножом на мэра бельгийского города Брюгге.