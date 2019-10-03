Нападение в Париже: убиты четверо полицейских

В результате нападения на штаб-квартиру полиции в Париже (Франция), погибли четверо сотрудников полиции. Об этом сообщает ВВС.

Нападавшего застрелили. По предварительным данным, он сам работал в штаб-квартире полиции. Его мотивы пока неизвестны.

Район происшествия оцеплен. Ближайшие к штаб-квартире полиции, расположенной на острове Сите, станции метро закрыты. На место преступления выехал глава МВД Франции.

Напомним, в Париже преступник с ножом проник на территорию штаб-квартиры городской полиции и напал на находившихся там сотрудников. Сообщалось, что в результате были ранены трое полицейских.

РБК-Украина сообщало, что 2 октября в Париже несколько тысяч сотрудников полиции вышли на демонстрацию против увеличения суицидов среди правоохранителей. Участие в демонстрации взяли около 27 тысяч правоохранителей.

Отмечается, что с начала акций протеста движения "желтых жилетов" во Франции полиция находится под давлением, так как демонстрации сопровождались столкновениями, актами насилия и вандализма. С начала 2019 года в стране зафиксированы 50 случаев суицида полицейских.