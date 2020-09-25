Нападение в Париже считают терактом, задержан второй подозреваемый

Прокуратура Парижа начала расследование покушения на убийство с террористической целью преступной группировкой. Сначала нападение на прохожих в Париже было квалифицировано как покушение на убийство.

Об этом сообщает французское издание Le Figaro.

К расследованию нападения привлекли Региональное управление судебной полиции Парижа и Главное управление внутренней безопасности Франции.

Кроме того, возле станции метро "Ричард Ленуар" бригада железнодорожной сети арестовала второго подозреваемого в нападении на прохожих. По неподтвержденной информации, подозреваемый небольшого роста и имеет пакистанское происхождение.

Обоих подозреваемых в совершении нападения на прохожих взяли под стражу.

Напомним, сегодня днем в Париже неизвестный с ножом напал на прохожих вблизи бывшей редакции журнала Charlie Hebdo. Злоумышленник ранил четырех человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Как писало РБК-Украина, в конце июня в Глазго вооруженный ножом мужчина напал на прохожих, один из раненых скончался.

В тоже месяц в Глазго произошло еще одно нападение, в результате которого были ранены шесть человек, трое из них скончались.