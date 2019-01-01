Нападение в Манчестере назвали терактом

Фото: Ян Хопкинс (twitter.com/MENnewsdesk)

Полиция назвала нападение на железнодорожную станцию терактом

Британская полиция, которая занимается расследованием нападения вооруженного мужчины на железнодорожной станции "Виктория" в Манчестере, заявила, что расследует это происшествие как теракт. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SkyNews.

Шеф городской полиции Манчестера Ян Хопкинс заявил, что 25-летний подозреваемый мужчина был арестован, а на месте происшествия было обнаружено два ножа. Также он отказался подтвердить является ли подозреваемый гражданином Британии. Полиция признала, что нападение имело террористический характер.

Во время брифинга Хопкинс добавил, что нападение является особенно ужасным, так как произошло вблизи от места теракта 22 мая 2017 года.

Ранее сообщалось, что в Китае в городе Лунянь мужчина с ножом угнал автобус. В результате чего погибли не менее 5 человек, еще 21 получил ранения. Правоохранители заявили, что нападавший был задержан, а пострадавшим оказана первая медицинская помощь