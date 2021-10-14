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Нападение с луком в Норвегии: полиция допустила версию теракта

Автор: Артур Родивилов

В МВД Норвегии заявили, что не исключают версию теракта в деле о нападении с луком и стрелами. Неизвестный убил пять человек в норвежском городе Кунгсберг.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Verdens Gang.

Нападавший задержан. Правоохранительные органы полагают, что преступник действовал в одиночку, активные поиски возможных соучастников в настоящий момент не ведутся.

Представитель правоохранительных органов также указал, что версия о теракте не исключается. Он отметил, что нападавший побывал во многих местах города, где совершал атаки.

Ранее в Норвегии мужчина застрелил несколько человек из лука. Инцидент произошел в центре Кунгсберга, возле одного из местных магазинов. В результате нападения несколько человек погибли и получили ранения.

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Норвегия