Нападавшие на президента Гаити планировали арест, а не убийство, - Reuters

Группа колумбийцев и американцев гаитянского происхождения, подозреваемых в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза, заявила следователям, что они пришли арестовать его, а не убить. Они должны были доставить его из резиденции в президентский дворец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Источник, близкий к расследованию, сообщил, что два американца гаитянского происхождения, рассказали следователям, что они были переводчиками колумбийского подразделения коммандос, у которого был ордер на арест.

Но когда они приехали, то нашли его мертвым.

Задержанные колумбийцы рассказали, что их наняла для работы на Гаити базирующаяся в Майами компания CTU Security, которой руководит венесуэльский эмигрант Антонио Энмануэль Интриаго Валера.