UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Нападавшие на президента Гаити планировали арест, а не убийство, - Reuters

Автор: РБК-Украина

Группа колумбийцев и американцев гаитянского происхождения, подозреваемых в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза, заявила следователям, что они пришли арестовать его, а не убить. Они должны были доставить его из резиденции в президентский дворец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Источник, близкий к расследованию, сообщил, что два американца гаитянского происхождения, рассказали следователям, что они были переводчиками колумбийского подразделения коммандос, у которого был ордер на арест.

Но когда они приехали, то нашли его мертвым.

Задержанные колумбийцы рассказали, что их наняла для работы на Гаити базирующаяся в Майами компания CTU Security, которой руководит венесуэльский эмигрант Антонио Энмануэль Интриаго Валера.

Напомним, власти Гаити попросили Соединенные Штаты направить войска для защиты ключевой инфраструктуры страны.

Позже министр по делам голосования и межпартийных отношений республики Матиас Пьер заявил, что запрос Гаити к Соединенным Штатам о направлении сил касается ограниченного числа военных, примерно 500 человек.

РБК-Украина рассказывало об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза во время нападения на резиденцию главы государства.

По словам премьера страны, Моиза пытали перед убийством.

Читайте РБК-Украина в Google News
Президентпреступления