Нападавшему на журналистов на суде по делу Шеремета объявили подозрение

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) сообщила о подозрении одному из участников в нападении на журналиста возле Апелляционного суда Киева на судебном заседании по делу убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

По информации правоохранителей, действия подозреваемого выразилась в преследовании журналиста в связи с его законной профессиональной деятельностью, а также хулиганских действиях в отношении него (ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 171 и ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины)

"В пятницу, 27 декабря 2019 года, следователями Соломенского УП ГУ НП в г. Киеве по согласованию Киевской местной прокуратуры №9 сообщено о подозрении 29-летнему жителю Киевской области по факту совершения противоправных действий в отношении журналиста, которые имели место 24.12.19 возле помещения Киевского апелляционного суда", - говорится в сообщении.

Также в отношении этого мужчины продолжается судебное разбирательство в другом уголовном производстве по ч. 4 ст. 296, ч. 2 ст. 263 УК Украины, стороной обвинения подготовлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей, которое будет подано в Соломенский районный суд города Киева.

Добавим, что в рамках уголовного производства, начатого в связи с инцидентом возле Киевского апелляционного суда, также расследуется факт причинения телесных повреждений указанному журналисту, квалифицирован по ч. 2 ст. 345-1 УК Украины.

В настоящее время следователи устанавливают лиц, причастных к этому преступлению, и собирают соответствующие доказательства.

Напомним, полиция заявила, что установила подозреваемого в нападении на журналиста возле Апелляционного суда Киева. Полицейские установили якобы одного из нападавших. Им оказался 29-летний житель Киевской области. По данным полиции, ранее в 2016 году он нападал с ножом на киевлянина.

Как сообщало РБК-Украина, 12 декабря задержали трех подозреваемых в убийстве Павла Шеремета. Задержанными оказались трое ветеранов войны на Донбассе. По данным следствия, организатором группы был Андрей Антоненко, к которому позже присоединились Юлия Кузьменко и Яна Дугарь.