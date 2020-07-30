Нападавшего на синагогу в Мариуполе объявили в розыск

Полиция объявила в розыск подозреваемого в нападении на синагогу в Мариуполе. Последний раз мужчину видели вблизи поселка Виноградное в Мариуполе.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.

Как отметили полиции, подозреваемый скрывается от правоохранителей.

"Цезарь Юлий-Галарьирогайлальирозр Ильич, 27.09.1991 года рождения, обоснованно подозревается в нападении на работника синагоги в Мариуполе. Центральным отделом полиции устанавливается местонахождение злоумышленника, совершившего покушение на убийство из хулиганских побуждений", - говорится в сообщении.

Подозреваемый имеет следующие приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы темные, выбриты на висках. Использует одежду разного цвета.

"Последний раз мужчину видели 29.07.2020 года вблизи поселка Виноградное в Мариуполе. Он был одет в черные спортивные брюки и черную пайту с длинным рукавом. Двигался в сторону с. Сопино с хозяйственной сумкой в ​​клеточку", - добавили в полиции.

Правоохранители отметили, что подозреваемый может иметь при себе нож. В случае появления информации о местонахождении мужчины необходимо обратиться по телефонам: (067) 795 69 59, (098) 277 87 52, (098) 234 23 34 или 102.

Напомним, 28 июля в Мариуполе неизвестный вооруженный топором совершил нападение на охранника синагоги, последнему удалось обезоружить нападавшего, после чего мужчина скрылся.

Позже правоохранители квалифицировали нападение на синагогу как покушение на умышленное убийство.