Нападали на чиновников и силовиков: задержана особо опасная банда разбойников

ЗАТРИМАННЯ ОСОБЛИВО НЕБЕЗПЕЧНОЇ БАНДИ РОЗБІЙНИКІВ! До уваги представників засобів масової інформації!!! 26 липня 2021 року відбудеться брифінг начальника Головного управління Національної поліції в Київській області Андрія Нєбитова щодо затримання озброєного злочинного угруповання, яке здійснило понад 20 тяжких та особливо тяжких злочинів. Серед жертв нападників – чиновники, судді, правоохоронці. Розбійники не лише здійснювали напади, але і фільмували жертв на відео і навіть відкрили свій Телеграм-канал. ОЗГ діяло з 2017 року. Ватажок - екс-працівник однієї із силових структур. Очільник поліції Київщини розповість хронологію вчинення злочинів угрупованням, особливості затримання банди, а також надасть рекомендації як убезпечити свої домівки від злочинних посягань. Початок заходу: 11:00 Місце події: місто Київ, Володимирська, 15 Головне управління Національної поліції в Київській області. Інформація та акредитація ЗМІ за тел: 271-63-82 #поліція #поліціяКиївщини Національна поліція України Погляд Київщина - інформаційна агенція Моя Київщина Столичний регіон Цензор.НЕТ УНІАН УНН - Українські Національні Новини ТСН Телеканал ICTV Обозреватель Корреспондент Телеканал Інтер Телеканал Україна 24 канал Україна Надзвичайні новини