Нападали на чиновников и силовиков: задержана особо опасная банда разбойников
В Киевской области правоохранители задержали банду разбойников, которые нападали на чиновников, судей и представителей силовых структур. Преступники снимали жертв на видео и специально открыли собственный Телеграм-канал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.
Известно, что разбойники совершили более 20 тяжких и особо тяжких преступлений. Банда действовала с 2017 года, ее главарем оказался экс-сотрудник одной из силовых структур.
"Задержание особо опасной банды разбойников...среди жертв нападавших - чиновники, судьи, правоохранители. Разбойники не только совершали нападения, но и снимали жертв на видео и даже открыли свой Телеграм-канал",- говорится в сообщении.
По информации правоохранителей, сегодня состоится брифинг начальника Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрея Небытова по задержанию преступной группировки.
Он расскажет хронологию совершения преступлений группировкой, особенности задержания банды, а также предоставит рекомендации как обезопасить свои дома от преступных посягательств.
ЗАТРИМАННЯ ОСОБЛИВО НЕБЕЗПЕЧНОЇ БАНДИ РОЗБІЙНИКІВ! До уваги представників засобів масової інформації!!! 26 липня 2021 року відбудеться брифінг начальника Головного управління Національної поліції в Київській області Андрія Нєбитова щодо затримання озброєного злочинного угруповання, яке здійснило понад 20 тяжких та особливо тяжких злочинів. Серед жертв нападників – чиновники, судді, правоохоронці. Розбійники не лише здійснювали напади, але і фільмували жертв на відео і навіть відкрили свій Телеграм-канал. ОЗГ діяло з 2017 року. Ватажок - екс-працівник однієї із силових структур. Очільник поліції Київщини розповість хронологію вчинення злочинів угрупованням, особливості затримання банди, а також надасть рекомендації як убезпечити свої домівки від злочинних посягань. Початок заходу: 11:00 Місце події: місто Київ, Володимирська, 15 Головне управління Національної поліції в Київській області. Інформація та акредитація ЗМІ за тел: 271-63-82 #поліція #поліціяКиївщини Національна поліція України Погляд Київщина - інформаційна агенція Моя Київщина Столичний регіон Цензор.НЕТ УНІАН УНН - Українські Національні Новини ТСН Телеканал ICTV Обозреватель Корреспондент Телеканал Інтер Телеканал Україна 24 канал Україна Надзвичайні новиниPosted by Поліція Київської області on Sunday, July 25, 2021