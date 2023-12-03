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Напад на туристів у Парижі: є загиблий та поранені

Ілюстративне фото: невідомий напав на туристів у Парижі (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

У Парижі невідомий напав на перехожих. В результаті є загиблий та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку AFP та міністра внутрішніх справ Франції Жеральда Дарманена у соціальній мережі X (Twitter).

За повідомленнями французького агентства друку (AFP), нападник був із радикальним поглядом ісламізму.

"Зловмисник, який зарізав людину в Парижі, як повідомляється, кричав "Аллах Акбар"", - повідомили у виданні.

Пізніше міністр внутрішніх справ Франції заявив про арешт нападника.

"Поліція щойно мужньо заарештувала нападника на перехожих у Парижі, в районі набережної Гренель. Одному загиблому та одному пораненому надано допомогу у Паризькій пожежній бригаді. Будь ласка, уникайте цього місця", - написав на своїй сторінці Дарманен.

Внаслідок нападу в Парижі загинув турист із Німеччини, ще двоє людей отримали поранення. Про це повідомив голова МВС Франції.

"Друга людина отримала поранення та перебуває на лікуванні", - додали в поліції.

У мережі з'явилося відео поліцейської операції із затримання нападника.

У поліції виданню AFP повідомили, що нападник народився у Франції і є французом. Підозрюваний відомий радикальним ісламізмом та психічними розладами.

У 2016 році нападника засудили за планування іншого нападу, він перебував під наглядом французьких служб безпеки. Під час затримання він заявив поліції, що "засмучений" ситуацією в секторі Газа . Раніше він провів у французькій в'язниці чотири роки за планування теракту.

Теракти у Франції

У жовтні, уродженець Росії напав з ножем на школу в місті на півночі Франції, вбивши вчителя з літератури і поранивши ще двох людей. Його затримала поліція.

Після цього в країні ввели режим підвищеної терористичної загрози. Пізніше міністр транспорту заявив, що у Франції посилено патрулюватимуть залізниці та аеропорти.

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Париж