Напад на туристів у Парижі: є загиблий та поранені

За повідомленнями французького агентства друку (AFP), нападник був із радикальним поглядом ісламізму.

"Зловмисник, який зарізав людину в Парижі, як повідомляється, кричав "Аллах Акбар"", - повідомили у виданні.

Пізніше міністр внутрішніх справ Франції заявив про арешт нападника.

"Поліція щойно мужньо заарештувала нападника на перехожих у Парижі, в районі набережної Гренель. Одному загиблому та одному пораненому надано допомогу у Паризькій пожежній бригаді. Будь ласка, уникайте цього місця", - написав на своїй сторінці Дарманен.

Внаслідок нападу в Парижі загинув турист із Німеччини, ще двоє людей отримали поранення. Про це повідомив голова МВС Франції.

"Друга людина отримала поранення та перебуває на лікуванні", - додали в поліції.

У мережі з'явилося відео поліцейської операції із затримання нападника.

У поліції виданню AFP повідомили, що нападник народився у Франції і є французом. Підозрюваний відомий радикальним ісламізмом та психічними розладами.

У 2016 році нападника засудили за планування іншого нападу, він перебував під наглядом французьких служб безпеки. Під час затримання він заявив поліції, що "засмучений" ситуацією в секторі Газа . Раніше він провів у французькій в'язниці чотири роки за планування теракту.

Теракти у Франції

У жовтні, уродженець Росії напав з ножем на школу в місті на півночі Франції, вбивши вчителя з літератури і поранивши ще двох людей. Його затримала поліція.

Після цього в країні ввели режим підвищеної терористичної загрози. Пізніше міністр транспорту заявив, що у Франції посилено патрулюватимуть залізниці та аеропорти.