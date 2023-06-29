Напад на консульство США у Саудівській Аравії: загинув охоронець

У Саудівській Аравії невідомий намагався напасти на консульство США в Джідді, що на сході країни. Його було вбито, від отриманих поранень також помер охоронець.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Arabiya.
За даними ЗМІ, невідома людина зупинила свою машину біля диппредставництва США, вийшла з неї з вогнепальною зброєю і попрямувала до установи. Сили безпеки, які охороняють посольство, "виявили ініціативу, щоб розібратися з ним відповідно до ситуації». У результаті перестрілки між нападником та силовиками чоловік загинув.
Непальського працівника консульства США також було поранено під час перестрілки і згодом помер. Повідомляється, що наразі проводяться слідчі дії для встановлення мотивів та обставин події.
Позиція Саудівської Аравії щодо війни в Україні
У травні 2023 року президент України Володимир Зеленський відвідав Саудівську Аравію. Під час виступу на саміті Ліги арабських держав він заявив, що Росія є слабкою, і її агресія походить від усвідомлення того, що час імперій минув. Україні ж вдається здобувати перемоги у війні тоді, коли її ворог має в руках більшу зброю.
Міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Фейсал бін Фархан Аль Сауд пізніше сказав, що його країна заявила про нейтралітет щодо війни РФ проти України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.