Нанес смертельную травму сотруднику УГО: в Киеве мужчину приговорили к 7 годам за решеткой

Инцидент произошел 2 января 2019 года на Саперном поле в Печерском районе столицы. Мужчина, выгуливая собак, переходил дорогу и увидел автомобиль, который проезжал позади него. В дальнейшем, между мужем, водителем и пассажирами автомобиля возник словесный конфликт по поводу того, что их автомобиль едва не сбил его собаку.

"В ходе конфликта, мужчина нанес удар одному из пассажиров автомобиля в область правой части лица – голову, чем причинил ему телесные повреждения в виде внутричерепной травмы. От полученной травмы пострадавший скончался на месте", - сообщили в прокуратуре.

Злоумышленник, который оказался бывшим профессиональным боксером, с места происшествия скрылся.

Позже правоохранители установили, что потерпевший был сотрудником Управления государственной охраны.

В ходе судебного процесса обвиняемый свою виновность в инкриминируемом преступлении не признавал. Печерский районный суд столицы вынес обвинительный приговор, которым он признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 121 УК Украины и осужден к 7 годам лишения свободы.