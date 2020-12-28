ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В НАН рассказали, защищают ли от коронавируса медицинские маски

Автор: Ульяна Безпалько, Андрей Козловский

Академик Национальной академии наук Украины Сергей Комисаренко заявил, что медицинские маски защищают человека от заражения коронавирусом. Они также помогают человеку не трогать себя за лицо.

Самые читаемые новости

Об этом Сергей Комисаренко рассказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, когда человек касается своего лица, особенно в зоне носа, он может переносить вирус, который есть на руках, и заражать себя.

"Недавно слушал пресс-конференцию премьер-министра Великобритании и его коллег. У всех выступающих на каждой трибуне были три лозунга: первое - мыть руки, второе - надевать маску и не трогать лицо и третье - держать дистанцию в шесть футов, лучше - два метра", - сказал Комисаренко.

Он также отметил, что все эти лозунги являются актуальными до вакцинации и после.

Напомним, Комисаренко также заявил, что третья фаза клинических испытаний показала, что вакцины от коронавируса Pfizer, Moderna, AstraZeneca являются высокоэффективными.

Кроме того, в НАН назвали причины спада коронавируса в Украине. В частности, люди начали понимать опасность вируса и выполняют рекомендации специалистов.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус