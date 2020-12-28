В НАН рассказали, защищают ли от коронавируса медицинские маски

Фото: человек в маске (РБК-Украина)

Академик Национальной академии наук Украины Сергей Комисаренко заявил, что медицинские маски защищают человека от заражения коронавирусом. Они также помогают человеку не трогать себя за лицо.

Об этом Сергей Комисаренко рассказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, когда человек касается своего лица, особенно в зоне носа, он может переносить вирус, который есть на руках, и заражать себя.

"Недавно слушал пресс-конференцию премьер-министра Великобритании и его коллег. У всех выступающих на каждой трибуне были три лозунга: первое - мыть руки, второе - надевать маску и не трогать лицо и третье - держать дистанцию в шесть футов, лучше - два метра", - сказал Комисаренко.

Он также отметил, что все эти лозунги являются актуальными до вакцинации и после.

Напомним, Комисаренко также заявил, что третья фаза клинических испытаний показала, что вакцины от коронавируса Pfizer, Moderna, AstraZeneca являются высокоэффективными.

Кроме того, в НАН назвали причины спада коронавируса в Украине. В частности, люди начали понимать опасность вируса и выполняют рекомендации специалистов.