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В НАН рассказали, защищают ли от коронавируса медицинские маски

Киев, Понедельник 28 декабря 2020 11:50
В НАН рассказали, защищают ли от коронавируса медицинские маски
Фото: человек в маске (РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Андрей Козловский

Академик Национальной академии наук Украины Сергей Комисаренко заявил, что медицинские маски защищают человека от заражения коронавирусом. Они также помогают человеку не трогать себя за лицо.

Об этом Сергей Комисаренко рассказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, когда человек касается своего лица, особенно в зоне носа, он может переносить вирус, который есть на руках, и заражать себя.

"Недавно слушал пресс-конференцию премьер-министра Великобритании и его коллег. У всех выступающих на каждой трибуне были три лозунга: первое - мыть руки, второе - надевать маску и не трогать лицо и третье - держать дистанцию в шесть футов, лучше - два метра", - сказал Комисаренко.

Он также отметил, что все эти лозунги являются актуальными до вакцинации и после.

Напомним, Комисаренко также заявил, что третья фаза клинических испытаний показала, что вакцины от коронавируса Pfizer, Moderna, AstraZeneca являются высокоэффективными.

Кроме того, в НАН назвали причины спада коронавируса в Украине. В частности, люди начали понимать опасность вируса и выполняют рекомендации специалистов.

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