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В НАН оценили безопасность вакцин против коронавируса

Киев, Понедельник 28 декабря 2020 10:49
В НАН оценили безопасность вакцин против коронавируса
Фото: вакцина (РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Андрей Козловский

Академик Национальной академии наук Украины Сергей Комисаренко считает, что людям нужно делать прививки вакцинами от коронавируса Pfizer, Moderna, AstraZeneca. Третья фаза клинических испытаний показала, что эти препараты являются высокоэффективными.

Об этом Сергей Комисаренко рассказал в интервью РБК-Украина.

"Даже если есть незначительные побочные эффекты - иногда они возникают - они никаким образом не могут сравниться с тем вредом и последствиями, которые может принести именно заболевания COVID-19", - сказал Комисаренко.

Он также добавил, что прививки нужно делать в присутствии медицинских работников, которые знают, как действовать, если у людей есть подозрение на возможную гиперимунную реакцию, или аллергические проявления.

Кроме того, Комисаренко считает, что человек, который делает прививки с имеющейся болезнью COVID-19, не наносит вред организму.

"Вакцинация не должна активизировать заражение и течение заболевания, тем более тогда, когда нет его проявлений", - добавил академик.

Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина решила проблему с хранением вакцин от коронавируса в низких температурах.

Также РБК-Украина писало, что в стране за прошедшие сутки подтвердили 4 385 новых случаев коронавирус. Это минимум с 6 октября.

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