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Без намека на человечность. В Мариуполе оккупанты проводят перезахоронение в братскую могилу

Фото: в Мариуполе начали эксгумацию первого массового захоронения (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Сегодня оккупационные власти Мариуполя начала эксгумацию первого массового захоронения в районе кладбища Некрополь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

По его словам, эксгумация проходит там, где были похоронены люди с идентификацией украинской властью и медиками. Ее проводит Следственный комитет.

"Если присутствуют близкие и родные, то им обещают отдельную могилу на Старо-Крымском кладбище. Однако, только после издевательства в морге на Метро и в очереди за гробом. У кого близких нет или они не присутствуют - прямой путь в братскую могилу в Старом Крыму. Без идентификации, без отдельной могилы, без намека на человечность", - заявил Андрющенко.

Напомним, на днях оккупанты проводили эксгумацию по дворам многоэтажек в Мариуполе.

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Мариуполь