Без намека на человечность. В Мариуполе оккупанты проводят перезахоронение в братскую могилу

По его словам, эксгумация проходит там, где были похоронены люди с идентификацией украинской властью и медиками. Ее проводит Следственный комитет.

"Если присутствуют близкие и родные, то им обещают отдельную могилу на Старо-Крымском кладбище. Однако, только после издевательства в морге на Метро и в очереди за гробом. У кого близких нет или они не присутствуют - прямой путь в братскую могилу в Старом Крыму. Без идентификации, без отдельной могилы, без намека на человечность", - заявил Андрющенко.