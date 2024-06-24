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Намагався задушити ременем безпеки. На Буковині чоловік напав на представників ТЦК

Понеділок 24 червня 2024 16:41
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Намагався задушити ременем безпеки. На Буковині чоловік напав на представників ТЦК Фото: на Буковині чоловік напав на представників ТЦК (facebook.com/ChernihivTCKtaSP)
Автор: Сергій Пишкін

У Чернівецькій області чоловік, якого спіймали на спробі незаконного перетину кордону, напав на військових у службовому автомобілі після затримання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Чернівецького обласного територіального центру комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки (СП).

"Громадянин після невдалої спроби незаконного перетину кордону, був затриманий і переданий військовослужбовцям ТЦК та СП. Прямуючи на задньому сидінні службового автомобіля для уточнення даних здійснив напад на військовослужбовців та наніс тілесні ушкодження, здійснив спробу удушення водія ременем безпеки", - пише ТЦК.

З метою вгамування чоловіка було викликано слідчо-оперативну групу. Військовим викликали екстрену медичну допомогу.

"Після вчиненого чоловік намагався маніпулювати суспільною думкою, вдаючи постраждалого, та розмістив відповідне відео в соціальній мережі", - додає ТЦК.

Зазначається, що військові, які отримали травми від нападника стали до лав Збройних сил України ще на початку повномасштабного вторгнення російських терористів та проходили службу у десантно-штурмових військах. Втім через стан здоров'я їх перевели до ТЦК та СП.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у ТЦК прокоментували інцидент з чоловіком, який днями стався у Львові. Також нещодавно в Одесі стався конфлікт між ТЦК та медиками.

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