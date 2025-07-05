Намагався втекти поїздом: в Одесі затримали підозрюваного в теракті (фото, відео)

У ході проведення комплексних слідчо-оперативних заходів правоохоронці спільно зі співробітниками СБУ за декілька годин встановили, що до злочину причетний 22-річний житель Запоріжжя.

За попередньою інформацією правоохоронців, фігурант отримав злочинне замовлення від ворожого куратора у месенджері, приїхав напередодні до Одеси та за командою сховав сумку із вибухівкою під обраний транспортний засіб для подальшого дистанційного приведення її в дію.

За свою "роботу" виконавець мав отримати грошову винагороду, втім залишився без обіцяних грошей і був затриманий правоохоронцями на залізничному вокзалі в Одесі, звідки планував втекти до рідного міста.

Наразі відомо, що максимальне покарання, яке йому загрожує - до дванадцяти років з конфіскацією майна.