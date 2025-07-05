Намагався втекти поїздом: в Одесі затримали підозрюваного в теракті (фото, відео)

Поліцейські спільно зі співробітниками СБУ за декілька годин встановили особу підозрюваного щодо теракту в Одесі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національної поліції України.
У ході проведення комплексних слідчо-оперативних заходів правоохоронці спільно зі співробітниками СБУ за декілька годин встановили, що до злочину причетний 22-річний житель Запоріжжя.
За попередньою інформацією правоохоронців, фігурант отримав злочинне замовлення від ворожого куратора у месенджері, приїхав напередодні до Одеси та за командою сховав сумку із вибухівкою під обраний транспортний засіб для подальшого дистанційного приведення її в дію.
За свою "роботу" виконавець мав отримати грошову винагороду, втім залишився без обіцяних грошей і був затриманий правоохоронцями на залізничному вокзалі в Одесі, звідки планував втекти до рідного міста.
Наразі відомо, що максимальне покарання, яке йому загрожує - до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, що сьогодні вранці в Одесі вибухнув автомобіль Opel. Внаслідок вибуху постраждав 30-річний чоловік, котрий знаходився всередині автівки.
Медики госпіталізували потерпілого із численними травмами.
А за фактом вибуху співробітниками управління Служби безпеки України в Одеській області за підслідністю було розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України, а саме - терористичний акт.
Зазначимо, що за даними місцевих ЗМІ, постраждалий нібито є військовослужбовцем, а машину підірвали, як тільки чоловік сів в автомобіль.
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