Намагалися вкрасти 200 тисяч доларів. В Одесі злочинці напали на чоловіка

В Одесі повідомлено про підозру правоохоронцю та двом його спільникам у скоєнні пограбування. Троє чоловіків намагалися вкрасти 200 тисяч доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Офісу Генерального прокурора.

До правоохоронних органів надійшла інформація про те, що троє чоловіків планують напад на мешканця Одеси, який найближчим часом отримує у банківській установі велику суму коштів для придбання нерухомості.

Підозрювані, дочекавшись, коли потерпілий зняв з рахунку 200 тисяч доларів, напали на нього у під'їзді вдома та побили. Забравши гроші, спільники спробували втекти з місця злочину на власному авто, проте були затримані правоохоронцями.

Під час обшуків за місцем проживання у чоловіків вилучили вогнепальну зброю та мобільні телефони. За клопотанням прокурора підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.