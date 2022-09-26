ua ru
Пн, 26 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Намагалися вкрасти 200 тисяч доларів. В Одесі злочинці напали на чоловіка

Новость на русском →
Одеса, Понеділок 26 вересня 2022 16:58
Намагалися вкрасти 200 тисяч доларів. В Одесі злочинці напали на чоловіка Фото: в Одесі затримано грабіжників, які намагалися вкрасти 200 тисяч доларів (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Константин Широкун

В Одесі повідомлено про підозру правоохоронцю та двом його спільникам у скоєнні пограбування. Троє чоловіків намагалися вкрасти 200 тисяч доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Офісу Генерального прокурора.

До правоохоронних органів надійшла інформація про те, що троє чоловіків планують напад на мешканця Одеси, який найближчим часом отримує у банківській установі велику суму коштів для придбання нерухомості.

Підозрювані, дочекавшись, коли потерпілий зняв з рахунку 200 тисяч доларів, напали на нього у під'їзді вдома та побили. Забравши гроші, спільники спробували втекти з місця злочину на власному авто, проте були затримані правоохоронцями.

Під час обшуків за місцем проживання у чоловіків вилучили вогнепальну зброю та мобільні телефони. За клопотанням прокурора підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Нагадаємо, що правоохоронці у ході спецоперації у Львівській області затримали учасників злочинної організації, які видавали себе добровольцями із тероборони.

Також повідомлялося, що представники Держприкордонслужби України затримали у Харківській області автомобіль із серйозним арсеналом трофейної зброї.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Генеральна прокуратура України
NEWS
NASAMS ще не в Україні? В ОП уточнили заяву Зеленського про постачання ППО
NASAMS ще не в Україні? В ОП уточнили заяву Зеленського про постачання ППО
DAILY
Сергій Грабський: Мобілізація в Росії не вплине на подальший перебіг війни
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Грабський: Мобілізація в Росії не вплине на подальший перебіг війни