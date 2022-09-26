Намагалися вкрасти 200 тисяч доларів. В Одесі злочинці напали на чоловіка
В Одесі повідомлено про підозру правоохоронцю та двом його спільникам у скоєнні пограбування. Троє чоловіків намагалися вкрасти 200 тисяч доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Офісу Генерального прокурора.
До правоохоронних органів надійшла інформація про те, що троє чоловіків планують напад на мешканця Одеси, який найближчим часом отримує у банківській установі велику суму коштів для придбання нерухомості.
Підозрювані, дочекавшись, коли потерпілий зняв з рахунку 200 тисяч доларів, напали на нього у під'їзді вдома та побили. Забравши гроші, спільники спробували втекти з місця злочину на власному авто, проте були затримані правоохоронцями.
Під час обшуків за місцем проживання у чоловіків вилучили вогнепальну зброю та мобільні телефони. За клопотанням прокурора підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.
Нагадаємо, що правоохоронці у ході спецоперації у Львівській області затримали учасників злочинної організації, які видавали себе добровольцями із тероборони.
Також повідомлялося, що представники Держприкордонслужби України затримали у Харківській області автомобіль із серйозним арсеналом трофейної зброї.
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