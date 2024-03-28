Намагалась провезти 13 кілограм заборонених речовин на 3 млн гривень: затримано рецидивістку

Правоохоронці затримали рецидивістку, яка ввозила в Україну прекурсори під виглядом прального порошку. Жінка намагалась замаскувати 13.5 кілограма заборонених речовин на суму понад 3 мільйони гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
"Служба безпеки ліквідувала канал контрабандного ввезення в Україну прекурсорів, з яких виготовляють психотропи", - зазначають у відомстві.
До створеного наркотрафіку була причетна жителька Хмельницької області, яка вже мала судимість за контрабанду заборонених речовин.
Разом з іншими учасниками злочинного угруповання зловмисниця переправляла з Близького Сходу в нашу державу оптові партії псевдоефедрину - складової декількох видів психотропних речовин.
Щомісяця наркоторгівці сподівались отримувати "прибуток" у понад 70 тисяч американських доларів.
За даними слідства, фігуранти маскували іноземний "товар" у коробках з прального порошку.
Вони відправляли їх до нашої держави через водіїв міжнародних пасажирських перевезень, яких використовували "втемну".
Після ввезення прекурсорів в Україну учасники угруповання продавали їх своїм спільникам з нарколабораторій.
Правоохоронцям вдалось затримати у Рівненській області організаторку наркобізнесу, яка переправила до регіону партію псевдоефедрину загальною вагою 13,5 кілограма на понад 3 мільйони гривень.
Як встановило розслідування, фігурантка особисто відправляла "продукцію" з-за кордону, а потім "супроводжувала" її збут на території України.
Під час обшуків у помешканні фігурантки виявлено:
наркомісткі пігулки;
гроші, ймовірно одержані злочинним шляхом;
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за частиною 3 статті 305 Кримінального кодексу України. Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.
Крім того, тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до наркобізнесу.
Нещодавно повідомлялося, що в Києві правоохоронці викрили банду наркоторговців, які масово збували кокаїн, амфетамін і МДМА.
У листопаді правоохоронці ліквідували логістичний хаб зі збуту наркотиків і психотропів у 14 регіонах України. "Бізнес" приносив злочинцям близько 10 млн гривень щомісяця.
А наприкінці жовтня за матеріалами спільного розслідування СБУ та правоохоронних органів Франції та Польщі, організаторів міжнародного каналу контрабанди важких наркотиків засудили до ув'язнення.
Як повідомлялось вчора, правоохоронці викрили міжнародний канал постачання кокаїну з Нідерландів до України.
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