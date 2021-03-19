"Нам нужно время": скандинавские страны воздерживаются от использования вакцины AstraZeneca

"Нам нужно время, чтобы разобраться с этим", - сказал в пятницу журналистам председатель Датского органа здравоохранения Сорен Бростром.

На прошлой неделе несколько европейских стран прекратили использование вакцины после сообщений о редких случаях образования тромбов у некоторых людей после прививки.

В пятницу почти десяток из них восстановили прививки по рекомендации EMA.

"Это не меняет того факта, что на основе принципа предосторожности мы продолжаем свою паузу, поскольку нам нужно лучше разобраться, чтобы мы могли с уверенностью сказать, что рекомендуем эту вакцину", - сказал Бростром.

Финляндия, которая раньше не приостанавливала действие вакцины, заявила, что прекратит использование препарата AstraZeneca на время расследования двух подозрительных случаев образования тромбов.

"После проведения расследования мы можем лучше информировать людей о риске, связанном с вакциной, если он существует", - сказал Танели Пуумалайнен, главный врач Финского института охраны здоровья и социального обеспечения.

Органы здравоохранения во всех четырех северных странах заявили, что планируют принять решение относительно будущего использования вакцины AstraZeneca на следующей неделе.

В настоящее время Норвегия сообщила о пяти случаях образования тромбов, кровотечений и низкого уровня тромбоцитов у вакцинированных этим препаратом. Один из пациентов умер.

Шестой человек, который также получил вакцину, умер от кровоизлияния в мозг и низкого содержания тромбоцитов.

"Эти случаи редкие, но очень серьезные. Мы не можем исключать, что эти случаи могут быть связаны с вакциной AstraZeneca", - заявило Норвежское агентство по лекарственным средствам.

Швеция также рассматривает единичные случаи образования тромбов и проблемы со свертываемостью крови среди людей, которые получили вакцину, в том числе два случая смерти. При этом власти заявили, что любая возможная связь с прививками остается неопределенной.

"Мы уже знаем, что у нас есть достаточно много людей, которые начали колебаться относительно вакцины", - заявил главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.

"Чрезвычайно важно, чтобы мы могли четко сообщать о том, как и почему мы продолжаем использовать (вакцину AstraZeneca)", - сказал он.

За последние недели в Швеции, Финляндии и Норвегии наблюдается стремительный рост случаев заболевания COVID-19. Дания пошла на локдаун.