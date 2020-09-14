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Налогами россиян оплатят наши побои: Тихановская о кредите Путина

Понедельник 14 сентября 2020 18:36
Налогами россиян оплатят наши побои: Тихановская о кредите Путина
Фото: Светлана Тихановская (facebook.com)
Автор: Андрей Козловский

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская отреагировала на договоренность президента Беларуси Александра Лукашенко и его российского коллеги Владимира Путина по кредиту. Она считает, что налогами россиян оплатят побои белорусских протестующих.

Об этом сообщает пресс-служба политика.

Тихановская надеется, что Путин понимает, что именно Лукашенко будет отдавать этот кредит, а не народ Беларуси.

"Мой комментарий - это обращение к гражданам России:" Дорогие россияне! Вашими налогами будут оплачены наши побои. Мы уверены, что вы этого не хотели бы", - сказала она.

Тихановская также отметила, что это может продлить агонию Лукашенко, но победы народа предотвратить не сможет.

Напомним, Россия даст Беларуси государственный кредит в 1,5 миллиарда долларов.

Также РБК-Украина писало, что перед встречей лидеров России и Беларуси Тихановская заявила, что все договоры Путина и Лукашенко на сегодняшней встрече в Сочи будут пересмотрены, поскольку действующий президент Беларуси нелегитимен.

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