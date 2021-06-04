"Налог на Google", тюрьма за ложь в декларациях и новая партия вакцины AstraZeneca: новости за 3 июня

Верховная рада вернула тюрьму за ложь в декларациях, Украина вводит "налог на Google", в Украину прибыла новая партия вакцины AstraZeneca. Подробнее о том, что произошло в четверг, 3 июня, - в материале РБК-Украина.

Рада вернула тюрьму за ложь в декларациях

Верховная рада одобрила во втором чтении законопроект президента Владимира Зеленского о восстановлении лишения свободы за ложь в декларациях. Речь идет о проекте закона №4651.

Закон вносит изменения в статью 366-2 Уголовного кодекса. Для депутатов, госслужащих и представителей органов местного самоуправления предусмотрели ограничение свободы на срок до 2 лет и штраф от 3000 до 4000 необлагаемых минимумов доходов граждан, если указанные лица не внесли в декларации активы и недвижимость на сумму от 500 до 2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Титушки на БТР и погромы с пострадавшими: на рынке "Столичный" произошли столкновения (видео)

В Киеве на территорию рынка "Столичный" 3 июня ворвались неизвестные люди в балаклавах, камуфляже и бронежилетах с оружием, которые также привезли с собой бронетехнику - БТР. "Титушки" перекрыли входы и выходы на базаре, который является одним из крупнейших в столице. Некоторую продукцию нападавшие повредили кувалдами, битами и топорами.

На место прибыли правоохранители, которые оцепили торговый павильон "Овощи - фрукты", чтобы обезопасить фермеров от "титушек". Среди них есть пострадавшие. После появления спецназа полиции и Нацгвардии неизвестные вооруженные люди начали постепенно покидать территорию помещения.

По данным администрации оптового рынка сельскохозяйственной продукции, с утра началась попытка силового рейдерского захвата. По словам юриста, ситуация происходит на почве права собственности, и конфликт имеет юридический характер.

"Налог на Google" в Украине: кто, сколько и за что будет платить

Верховная рада приняла закон о так называемом "налог на Google". Документ вводит европейские нормы и обязывает международные интернет-компании платить 20% налога на добавленную стоимость (НДС) в Украине.

В Верховной раде уверяют, что этот закон не повлияет на обычных пользователей.

В Украину прибыла новая партия вакцины AstraZeneca

3 июня в Украину прибыла новая партия вакцины AstraZeneca. В страну прибыли еще 705 600 доз вакцины от коронавируса.

Сообщается, что эту партию должны использовать для вакцинации второй дозой тех, кто получил первую прививку вакциной CoviShield/AstraZeneca.

Ищут несколько суток. ГПСУ до сих пор не выяснила, где пропавший в Одессе офицер

В Одессе несколько суток ищут пропавшего офицера Государственной пограничной службы Алексея Черткова. Сейчас местонахождение начальника штаба Одесского отряда морской охраны неизвестно.

Как отметили в пограничной службе, ситуация, которая сложилась с исчезновением офицера, является чрезвычайно нестандартной. В то же время, никакие версии в интересах следствия не разглашаются.

Суд арестовал имущество нардепа Мялика, подозреваемого в уклонении от уплаты 97 млн гривен налогов

Киевский апелляционный суд наложил арест на недвижимое имущество народного депутата Украины. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 97 миллионов гривен.

По информации РБК-Украина, речь идет о народном депутате из группы "за будущее" Викторе Мялике. Согласно декларации, он также имеет очень много квартир.

В Киеве переименуют ряд улиц: список новых названий

Комиссия по вопросам наименований Киевской городской государственной администрации приняла решение о присвоении скверу на углу Андреевского спуска и Боричевого Тока имени известного оперного певца, Героя Украины, который погиб в боях на Донбассе, Василия Слипака. Также в столице будет переименован ряд улиц и переулков.

Украина минимально обыграла Северную Ирландию, имея полное преимущество

Сборная Украины переиграла Северную Ирландию в товарищеском матче. За весь поединок случился только один гол.

Подробности матча - в материале РБК-Украина.

Дожди не отступают: какие области продолжить заливать

Погода в Украине в пятницу, 4 июня, в нескольких областях страны будет неблагоприятная. Синоптики прогнозируют дожди и низкую температуру воздуха.

Восточные области страны останутся в зоне действия циклона и там синоптики прогнозируют дожди, сильный штормовой ветер и низкую температуру воздуха. На юге заливать дождями будет Крым и Херсонскую область.